وزير الصدر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الخزعلي - عاجل

السومرية نيوز - سياسة



وجه وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، رسالة شديدة اللهجة إلى الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.





وقال العراقي في منشور على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، "احذرك يا قيس، اذا لم تكبح جماح ميلشياتك الوقحة واذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك او تثبت انهم لا ينتمون اليك فانت أيضا وقح".



وأضاف، "كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا.. فان أعطيت لنفسك الولاية بقتل اتباعك مثل (أبا ذر) فلا يعني انك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك المسعورة الأسود، والحشد براء منك أيها الوقح".