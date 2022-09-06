قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص زيارة الأربعين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
29
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
29
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
10:00 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تتحدث عن محاولات إحياء الاتفاق النووي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431550-637980774291237992.jpg
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص زيارة الأربعين
سياسة
2022-09-06 | 12:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
9,843 مشاهدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة بينها يخص زيارة الأربعين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الكاظمي "ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، تم فيها بحث تطورات الأحداث السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية التي تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
ووافق المجلس على "على اعتبار من توفي من المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الأحداث الأخيرة في 29 آب 2022، شهداءً وشمول الجرحى منهم بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدل".
وتضمنت قرارات المجلس "إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي، تولي الجهات الحكومية كافة مراعاة الدقة والجدية عند مفاتحة وزارة التخطيط بشأن القضايا المتعلقة بطلبات الإدراج في القائمة السوداء، على أن تكون مدة تقديم متطلبات الإدراج في القائمة 6 أشهر".
وأضاف البيان "تولي التشكيلات الإدارية المختصة بالموضوع المذكور آنفاً (هي التشكيلات الإدارية المختصة، ورئيس جهة التعاقد)، تحمل المسؤوليات القانونية والتبعات المالية كافة عند تسببها في تأخير تقديم متطلبات الإدراج في القائمة السوداء، أو تقديم معلومات غير صحيحة يترتب عليها أخذ قرار من اللجنة المختصة بإدراج شركات المقاولات والمقاولين في القائمة السوداء، وإلغاء هوية التصنيف أو شطب اسم المقاول استناداً إلى تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء (1 لسنة 2015)، والضوابط الملحقة بها".
كما "تولي الجهات التعاقدية الحكومية كافة الإسراع في إنجاز المشروعات في ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتلافي تأخير تنفيذ الأعمال أو حصول اندثار فيها، وتتم محاسبة المقصرين في حال تأخير الإنجاز أو توقفه لأسباب غير مبررة قانونياً، وتتحمل الجهات التعاقدية المسؤولية القانونية كافة عن عدم مراعاة ذلك".
ووافق المجلس على "تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية المالية (دعم الحلول الدائمة للسكان النازحين في العراق؛ الإندماج في سوق العمل والأنظمة الوطنية للتعليم والحماية الاجتماعية) المقدمة من ممثلية الاتحاد الأوروبي التي تضم منحة مالية مقدارها (75000000) يورو، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ووافق أيضاً على "تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء لسنة 2022"، ووافق على "تمويل وزارة المالية (3000000000) دينار، إلى محافظة كربلاء المقدسة، لدعم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".
واستضاف مجلس الوزراء بحسب البيان "المخوّل بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء، للاطلاع على واقع الكهرباء والمعوقات التي قد تعترض تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، وآليات معالجتها، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات التي تخص عمل الوزارة حيث تم تلبية احتياجات الوزارة لاستمرار عملها بأفضل ما يكون".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الشرطة تعتقل مطلوبا بقضايا مختلفة في الديوانية (صورة)
أمن
32.07%
12:57 | 2022-09-05
الشرطة تعتقل مطلوبا بقضايا مختلفة في الديوانية (صورة)
12:57 | 2022-09-05
شرطة ميسان تكشف ملابسات اغتيال ضابط في الأمن الوطني
أمن
23.47%
09:07 | 2022-09-05
شرطة ميسان تكشف ملابسات اغتيال ضابط في الأمن الوطني
09:07 | 2022-09-05
عبر السومرية.. واشنطن تبدي موقفاً من اجراء الانتخابات العراقية المبكرة
سياسة
22.88%
04:28 | 2022-09-05
عبر السومرية.. واشنطن تبدي موقفاً من اجراء الانتخابات العراقية المبكرة
04:28 | 2022-09-05
جلسة الحوار الوطني الثانية تنتهي بـ6 مخرجات - عاجل
سياسة
21.58%
07:07 | 2022-09-05
جلسة الحوار الوطني الثانية تنتهي بـ6 مخرجات - عاجل
07:07 | 2022-09-05
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الفرق بالتفكير بين اعمار المجتمع - الحلقة ١١٦ | 2022
05:00 | 2022-09-06
Morning Live
الفرق بالتفكير بين اعمار المجتمع - الحلقة ١١٦ | 2022
05:00 | 2022-09-06
ناس وناس
سوق ابو غريب - الحلقة ٢٨٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-06
ناس وناس
سوق ابو غريب - الحلقة ٢٨٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-06
Celebrity
الفنان علي يوسف - حلقة ١٩
14:50 | 2022-09-05
Celebrity
الفنان علي يوسف - حلقة ١٩
14:50 | 2022-09-05
بالمختزل
الصدر يبعثر مبادرات التوافق - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-05
بالمختزل
الصدر يبعثر مبادرات التوافق - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-05
عشرين
فوضى سياسية ومبادرات تفشل باخراج العراق من عنق الزجاجة - حلقة ٣٤ | 2022
14:00 | 2022-09-04
عشرين
فوضى سياسية ومبادرات تفشل باخراج العراق من عنق الزجاجة - حلقة ٣٤ | 2022
14:00 | 2022-09-04
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الفرق بالتفكير بين اعمار المجتمع - الحلقة ١١٦ | 2022
05:00 | 2022-09-06
Morning Live
الفرق بالتفكير بين اعمار المجتمع - الحلقة ١١٦ | 2022
05:00 | 2022-09-06
ناس وناس
سوق ابو غريب - الحلقة ٢٨٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-06
ناس وناس
سوق ابو غريب - الحلقة ٢٨٨ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-06
Celebrity
الفنان علي يوسف - حلقة ١٩
14:50 | 2022-09-05
Celebrity
الفنان علي يوسف - حلقة ١٩
14:50 | 2022-09-05
بالمختزل
الصدر يبعثر مبادرات التوافق - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-05
بالمختزل
الصدر يبعثر مبادرات التوافق - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-05
عشرين
فوضى سياسية ومبادرات تفشل باخراج العراق من عنق الزجاجة - حلقة ٣٤ | 2022
14:00 | 2022-09-04
عشرين
فوضى سياسية ومبادرات تفشل باخراج العراق من عنق الزجاجة - حلقة ٣٤ | 2022
14:00 | 2022-09-04
لقطات
صفحات مواقع التواصل الوهمية: حرب نفسية على الشعب العراقي | ناس وناس
11:00 | 2022-09-04
لقطات
صفحات مواقع التواصل الوهمية: حرب نفسية على الشعب العراقي | ناس وناس
11:00 | 2022-09-04
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.