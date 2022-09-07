صالح يبحث مع الحكيم ترسيخ الاستقرار وتطورات العملية السياسية

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية، أن "صالح استقبل، اليوم الأربعاء 7 أيلول 2022، رئيس تيار الحكمة الوطني سماحة السيد عمار الحكيم".وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية، حيث تم التأكيد على أهمية ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين".وشدد صالح على ضرورة "الركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة السياسية القائمة ويضع حلولاً تقوم على حماية المصلحة الوطنية العليا وتُطمئِن المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم".