تعليق قانوني على قرار المحكمة الاتحادية اليوم

اعتبر أستاذ القانون في جامعة ميسان ماجد مجباس، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية وضعت خارطة طريق ملزمة بعد قرارها اليوم بشأن حل مجلس النواب.



وقال مجباس خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "المحكمة الاتحادية هي محكمة دستورية تحكم عبر مجموعة قوانين".

وأضاف أن "قرار اليوم كان متوقعا والمحكمة الاتحادية هي معنية بحفظ النظام العام للدولة"، مشيراً الى أن "اختصاصها محددة ضمن الدستور وطريقة حل البرلمان محددة عبر الدستور".

ولفت مجباس الى أن "المحكمة الاتحادية وضعت خارطة طريق ملزمة ورسمت طريقاً واضحاً"، معتبراً أن "آراءها وتفسيراتها ملزمة".

وقررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، رد الدعوى المقامة بشأن حل مجلس النواب.