دولة القانون يكشف موعد تشكيل الحكومة

وقال الشبكي لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "البرلمان سيستأنف جلساته والحكومة ستشكل بعد زيارة الأربعينية"، مبيناً أن "هناك اتفاق شبه نهائي على حسم الكرد لخلافات مرشح رئاسة الجمهورية".وأضاف، أن "مجلس النواب سيحل بعد تشكيل الحكومة"، متسائلاً: "لماذا لم يحل التيار البرلمان عندما كان يملك 73 مقعداً دون إراقة دماء واغلاق مؤسسات".وأشار إلى أن "الإطار مصر على تمرير السوداني لرئاسة الوزراء، بعد حسم ملف رئيس الجمهورية".