نصيف تكشف "ميزانية" أحد الوزراء وتؤكد: ذاهبون باتجاه سانت ليغو

كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الأربعاء، عن "ميزانية" أحد الوزراء، وفيما أكدت اسم المرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان، أشارت الى أن شهادة وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي غير صحيحة ولا تؤهله ليكون وزيراً، فيما شددت بالقول "ذاهبون باتجاه نظام سانت ليغو".

وقالت نصيف خلال حديثها لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "رفض محمد شياع السوداني أو تغييره هو الرجوع للمربع الأول"، معتبرة إياه "مدركاً بخبايا العمل السياسي".

وأضاف "لا بد أن تكون هناك حكومة وهذه أكده السوداني أن الحكومة هي الإعداد للانتخابات"، مشددة بالقول "ذاهبون باتجاه نظام سانت ليغو في الانتخابات".

الى ذلك، كشفت نصيف أن "المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب من مستقلين وتم اختيار محسن المندلاوي"، مشيرة الى أن "اختيار الوزراء ليس من الخط الأول أو الثاني وإنما مستقلين إضافة على اعتماد الكفاءة والمهنية".

ولفتت الى أن "تحديد جلسة مجلس النواب المقبلة بعد زيارة وفاة الرسول الأسبوع المقبل"، موضحة أن "الكرد حسموا موقفهم من باب المسؤولية".

وفي شأن التجديد للكاظمي، قالت نصيف إن "بعض قيادات الإطار طرح الكاظمي بينهم العبادي والأسدي لكن بالنهاية القرار للأغلبية"، كاشفة أن "قانون الأمن الغذائي هو قانون النهب"، متسائلة "أين حساباته الختامية".

وتابعت "هناك اختلاف بالأرقام والجداول وهناك فقرة فيها فرق 250 مليار دينار"، مؤكدة أن "احد الوزراء صارت ميزانيته 3 مليارات ويقول لا أخاف من القضاء".

وكشفت نصيف أن "شهادة وزير النقل غير صحيحة ولا تؤهله ليكون وزيراً"، مشيرة الى أن "يوم 22 ستكون هناك دعوى على شخص يلقب بحرفوش".