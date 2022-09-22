العراق والناتو يستعرضان مكافحة الإرهاب ويؤكدان على توسعة التعاون

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى في نيويورك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".واستعرض اللقاء "جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والنجاحات التي حققتها ميدانياً، وانعكست إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى البحث في تعزيز سبل التعاون الأمني والعسكري بين العراق ودول حلف الناتو، التي تقدّم مساعدتها للقوات العراقية في مجال التدريب والمشورة".وأعرب الطرفان عن "الرغبة المشتركة في استمرار التعاون وتوسعته، وتوطيد التبادل الأمني والمعلوماتي، ودعم جهود العراق في نشر التهدئة بالمنطقة".