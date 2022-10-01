الخزعلي يعلق على تظاهرات تشرين

اعرب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، السبت، عن شكره لمتظاهري تشرين.

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر"، "شكراً لمتظاهري تشرين السلميين". وشهدت بغداد، اليوم السبت، تظاهرات في ساحتي النسور والتحرير في الذكرى السنوية لانطلاق تظاهرات تشرين في العراق.