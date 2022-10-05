الحكيم: الصراعات السياسية الجانبية لن تأتي بجديد سوى التعطيل

السومرية نيوز – سياسة

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، مع سفير فرنسا في بغداد إيريك شيفالير، تطورات الشأن السياسي في العراق وآليات إكمال الاستحقاقات الدستورية.



وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تطورات الشأن السياسي في العراق وآليات إكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة الخدمة الوطنية، وسبل تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا، ملفات كانت محورا للنقاش خلال استقبال رئيس تيار الحكمة الوطني سفير فرنسا في بغداد إيريك شيفالير".

وبحسب البيان، جدد الحكيم، "الدعوة لإنهاء الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار والتنازل للعراق والمصلحة الوطنية العليا"، مبينا، أن "الصراعات الجانبية لن تأتي بجديد سوى التعطيل وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين".

وأكد الحكيم، "أهمية استثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في إعادة الإعمار"، مشيرا إلى "رغبة العراق الأكيدة في الانفتاح على الجميع بما يحقق مصلحته ويحفظ سيادته".

وذكر البيان ان "الحكيم استمع من السفير إلى موقف فرنسا الذي يحترم إرادة العراقيين في اختيار ممثليهم ويقف على مسافة واحدة من الجميع، كما أبدى إعجابه بالتلاحم الوطني العراقي الذي تجلى في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).