الحلبوسي يصدر توجيهاً بشأن قصف الأراضي العراقية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "وجه لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين بالتحقيق في كامل أحداث القصف على الأراضي العراقية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ لمعرفة إجراءاتها بهذا الشأن مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، على أن تقدِّم التقرير إلى مجلس النواب".وتتعرض الأراضي العراقية، منذ أشهر، إلى قصف تركي من جهة، وإيراني من جهة ثانية، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا ومصابين وخسائر مادية.