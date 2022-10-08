البرلمان يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل

رفع مجلس النواب جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، إلى الاثنين المقبل.



وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجلس رفع جلسته الى يوم الإثنين المقبل".



وافتتح رئيـس مـجلـس الـنواب محمـد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم، أعـمـال الجلسة رقم (3) للبرلمان للفصل التشريعي الثاني، بحضور 198 نائباً.