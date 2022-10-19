عضو بتيار الحكمة يكشف آخر مستجدات تشكيل الحكومة

أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي، الأربعاء، عدم مشاركة كتلته في الحكومة المقبلة، فيما أكد أن توزيع الوزارات يتبع "عرف النقاط".



وقال العبودي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "اعلنا وعلى لسان السيد عمار الحكيم أننا لن نشارك بهذه الحكومة".

وأضاف أن "12 وزارة ستذهب للشيعة والوزارة السيادية 18 نقطة"، موضحاً أن "توزيع الوزارات الخاصة بشأن المكونات يتبع عرف النقاط".

وتابع العبودي "إستراتجيتنا في هذه المرحلة هي الحياد الايجابي"، مشدداً بالقول "إذا كانت الحكومة ناجحة في عملها سندعمها".

وصوت مجلس النواب، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.