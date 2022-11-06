من الكتلة الصدرية.. ثلاثة نواب بدلاء يرفضون تأدية اليمين الدستورية

والنواب البدلاء، هم كل من (مضر خزعل، عمر عباس، وفاء حسين).وعزا هؤلاء، سبب الاعتذار إلى " كون العملية السياسية الحالية لم ترتق لطموح ابناء الشعب".أدناه الوثائق: