علاوي يحدد "السبب الرئيس" في استمرار انتهاكات السيادة

وقال علاوي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "المواقف الرسمية المتواضعة والخجولة من استمرار الاعتداءات الخارجية على الاراضي العراقية وعدم مكافحة نشاطات التنظيمات الارهابية التي تتخذ من بعض المناطق منطلقاً لاعتداءاتها على دول الجوار هو السبب الرئيس في استمرار التمادي على السيادة العراقية والتدخلات الاثمة في الشأن العراقي".وأضاف: "نريد ان نرى اجراءاتٍ تحفظُ هيبة العراق وسيادته".