بغداد تحتضن "مُنتدى الحضارات العريقة"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في 4 كانون الأول القادم يستضيف العراق "مُنتدى الحضارات العريقة" في نسخته السادسة في العاصمة العراقيَّة بغداد، وبمُشارَكة عدد من الدول وهي (العراق، اليونان، الصين، مصر، إيران، إيطاليا، بيرو، بوليفيا، أرمينيا، والمكسيك)".واضاف ان "المُؤتمَر يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب، والثقافات المُختلِفة، والمُحافظة على التراث العالميّ، وتوجيّه الاهتمام بالنشاط السياحيّ التاريخيّ والثقافيّ، لما له من أهميَّة في تحقيق التنميّة الإقتصاديّة المُستدامة، التي تساهم في دعم الدخل القوميّ للبلدان الأعضاء في المُنتدى".