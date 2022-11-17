السوداني للسفير الروسي: العراق يسعى الى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء، إستقبل السفير الروسي لدى العراق إيلبروس كوتراشيف، الذي حمل تحيّات القيادة الروسية".وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء أعرب خلال اللقاء عن تقديره لأهمية العلاقات العراقية الروسية، وسعي العراق الى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم الصديقة".من جانبه اكد السفير الروسي "رغبة حكومته في تنمية علاقات الشراكة والتعاون مع العراق، واستمرار التواصل في مختلف الأطر والمجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".