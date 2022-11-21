مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية".وقبل قليل، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروعي قانونين بجلسة حضرها 167 نائبا.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص".وأضاف البيان أن البرلمان "انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (unido)".