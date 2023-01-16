اجتماع لرئاسة البرلمان يناقش تهيئة حزمة من مشاريع القوانين

ناقش اجتماع لرئاسة مجلس النواب، الاثنين، تهيئة حزمة من مشاريع القوانين.





وقال المجلس في بيان، إن "إجتماعاً لرئاسة مجلس النواب بحضور الرئيس محمد الـحلبوسي ونائبي الرئيس محسن المندلاوي وشاخوان عبدالله، وتم بحث عمل مجلس النواب في هذه المرحلة، وتهيئة حزمة من مشاريع القوانين والمقترحات والتعديلات وفق الإجراءات التشريعية".

وبحث الاجتماع بحسب البيان "درج القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على جدول الأعمال في الجلسات القادمة".