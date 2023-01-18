مجلس النواب يرفع جلسته.. هذا أبرز ما تضمنته

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب قرر رفع جلسته".وشهدت جلسة اليوم، تأدية اليمين الدستورية للنائب احمد اسماعيل ابراهيم عبد الله المشهداني.كما شهدت التصويت على الغاء قرارات من الجلسات السابقة الخاص بتوزيع النواب في اللجان النيابية الدائمة. مع التصويت على أعضاء اللجان النيابية.