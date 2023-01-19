السوداني يترأس اجتماعا "خاصّاً" لمناقشة تفاصيل الموازنة النهائية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني ترأس اجتماعاً خاصّاً لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية 2023".وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية إقرار قانون الموازنة الاتحادية الذي غاب عن العراق لأكثر من عامين.