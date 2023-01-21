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العراق يكشف آخر تطورات القصف التركي والإيراني والمخيمات السورية

سياسة

2023-01-21 | 05:26
العراق يكشف آخر تطورات القصف التركي والإيراني والمخيمات السورية
1,819 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم السبت، آخر تطورات القصف التركي والإيراني والمخيمات السورية، فيما أكد ان الحكومة العراقيَّة وضعت على طاولة الحوار التحديّ الأمنيّ المُشترَك بين بغداد وطهران وأنقرة بشأن الجماعات الإرهابيَّة وكيفيَّة إنهاء تواجدها.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حسين شارك، في حلقة نقاشيَّة تحت عنوان (الشرق الأوسط، نقطة اللتقاء؟ أو أرض معركة)، بحضور كلٍ من وزير الخارجيَّة السعوديّ فيصل بن فرحان، ووزيرة الدفاع الهولنديَّة كايسى اولنكرين، ووزير الماليَّة الأردنيّ محمد العسيس، والمبعوث الخاص للأمم المُتحدة إلى اليمن، هانس كروندبيرك".

وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية، أنَّ "العراق منذ عام 2003، انتهج سبيل الديمقراطيَّة للتعامل مع الوضع الداخليّ للبلد، والربط بين السياسة الداخليَّة والإقليميَّة بمُواجهة توترات المنطقة"، مُشيراً إلى أنَّ "مكانة العراق الحاليَّة تُعَدُّ نوعيةً، لما يمتلكه من علاقات جيّدة مع العديد من دول العالم، مُستثمرًا هذه العلاقات للعب دور مهم وأساسيّ، لافتاً؛ إلى نقاط التحوّل في السياسة الخارجيَّة، إذ كان نتاجها (مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، بنسختَيه الأولى في بغداد والثانية في عمّان".

وأضاف، أنَّ "الأمن داخل العراق يؤثر على الأمن الإقليميّ، والأمر مرتبط بشكل عكسيّ كذلك، مُشيراً إلى الحاجة إلى أمن إقليميّ عبر استخدام لغةِ الحوار في تخفيف التوترات"، مُضيفًا أنَّ "العراق ضد أي نوع من أنواع الحروب، لافتاً؛ إلى أنَّ هناك بعض المشاكل مع تركيا وإيران في موضوع الاعتداءات التي طالت الأراضيّ العراقيَّة، بذريعة وجود بعض المُنظمات المُسلَّحة التي تهدد أمن مناطق دول الجوار".

ولفت حسين، إلى أنَّ "الحكومة العراقيَّة وضعت على طاولة الحوار التحديّ الأمنيّ المُشترَك بين بغداد وطهران وأنقرة بشأن هذه الجماعات والتنظيمات، والإعداد لرؤية في كيفيَّة إنهاء تواجدها، في ضوء الالتزام بالدستور العراقيّ، مؤكِّداً؛ أنَّ لغة الحوار هي الحل الوحيد للمشكلات التي يجب حلها من داخل دول الجوار نفسها، وبعضها من قبل الحكومة العراقيَّة".

دعا الوزير إلى "تحقيق ذلك عبر حوارات مُكثفة وبشكل تشاركيّ"، مُشيرًا إلى "وجود بعض التهديدات والتحديات من بقاء المُخيمات في سوريا سيما المناطق القريبة من الحدود العراقيَّة التي تنشط فيها جماعات داعش الإرهابية، ما يُعَدُّ مصدر قلق للحكومة العراقيَّة".

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