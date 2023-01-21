الحلبوسي وبارزاني يؤكدان على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".وناقش اللقاء، وفق البيان، "الأوضاع السياسية في البلاد، والتأكيد على أهمية دعم الحكومة ونجاحها في مهامها، وتنفيذ برنامجها الحكومي وورقة الاتفاق السياسي بما تتضمن من قوانين".