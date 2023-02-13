البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظات

السومرية نيوز – سياسة



أنهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية".





وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، عقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وبحضور 189 نائباً.