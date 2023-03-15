السوداني وطالباني على طاولة واحدة لبحث التفاهمات السياسية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في مدينة السليمانية، ضمن زيارته إلى إقليم كردستان العراق"، مضيفا ان "اللقاء شهد التأكيد المتبادل على أهمية تدعيم التفاهمات السياسية بين مختلف التيارات الوطنية، بما يؤمّن الاستقرار والازدهار الاقتصادي".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أولوية تحقيق تطلعات المواطنين في تلقيهم الخدمات اللائقة، وتعزيز فرص الشباب وأدوارهم في التنمية والبناء"، وفقا للبيان.من جانبه، رحب طالباني بزيارة رئيس مجلس الوزراء، مثمناً أداء الحكومة المتصاعد في تنفيذ المنهاج الوزاري، مؤكداً دعمه خطوات الحكومة، ضمن أولويات تنفيذ برنامجها الإصلاحي، بحسب البيان.