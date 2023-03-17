بمئوية المتحف العراقي.. السوداني: نتمسّك بثروتنا الثقافية والهويّة الآثارية

السومرية نيوز – سياسة



أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التمسك بالثروة الثقافية والهويّة الآثارية.





وقال السوداني في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "نتمسّك بثروتنا الثقافية والهويّة الآثارية الموروثة من الأسلاف عبر آلاف السنين من الحضارة الرافدينية".



ولفت الى ان "الاثار ورعايتها واستعادة ما ضاع منها، تمثل لنا مهمة لن نتأخر عنها ابدا"، مشيرا الى ان "تطوير المتحف عنوان جهدنا في سبيل الق حضارة العراق بعيون كل الأجيال".