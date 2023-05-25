وزيرة المالية: حريصون على توفير الدعم لزيادة حجم الاستثمارات السعودية

وقالت وزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "خلال مشاركتها اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي بدورته الخامسة اكدت وزيرة المالية: "توصلنا مع الاشقاء في المملكة الى رؤى مشتركة لدعم القطاعات الحيوية في العراق لاسيما الزراعة والصناعة والصحة ".وأضافت: "الاتفاق على تفعيل عمل اللجان بين الجانبين دعماً لمشاريع البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية ".وأشارت الوزيرة الى: "ركزنا ضمن اولويات لقاءاتنا بالمسؤولين السعوديين على دعم تطوير القطاع المصرفي ومشاريع الطاقة وتحسين بيئة الاعمال بين الطرفين ".