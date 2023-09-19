بارزاني يوجه دعوة بشأن حادث مطار عربت في السليمانية

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نشعر بالأسى إزاء الحادث الذي وقع في مطار عربت، وعلى الجهات المعنية إجراء تحقيق دقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، والكشف عن الحقائق في أسرع وقت".وأضاف: "ندين أي انتهاك يمس سيادة أراضي الإقليم والعراق، فإننا نرفض كل الأعمال غير القانونية التي تهدد أمن إقليم كردستان وتقوض استقراره".