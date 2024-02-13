الزيدي: قمع ومصادرة اصوات الشعب "جريمة".. كفى تمادياً

الزيدي ذكر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "كل الجلسات التي انتخب فيها أعضاء مجالس المحافظات المحافظين ورؤساء المجالس متشابهة في إجراءاتها وتسليط الضوء علـــى بعض المحافظات دون غيرها نابع من محاولة البعض زج القضاء او الهيئات الرقابية التي بدورها أفشلت هذه المحاولات بثباتها امام الضغوط التي تمارس عليهـــا".واضاف، "يحاول البعض زج البرلمان بانتقائية والتفاف واضح علـــــى الديمقراطية والبرلمان ممثل الشعب ومن يتحمل المسؤولية فيه لابد أن يكون ولاؤه للشعب فقط وللعراق أولاً وأخيرا".وتابع، "كفى تمادياً ومحاولة تشوية السلطة وزجها بالصراعات السياسية، الشعب قال كلمته واختار ممثليه، أما قمع ومصادرة اصوات الشعب فهي جريمة وعلى ممثلي الشعب في البرلمان العراقي نبذ تلك التصرفات والتصدي لتلـ ك المحاولات اليائسة والكشف عمن يقف خلفها بالأسماء.. كفى".