مجلس الوزراء يصوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي

مجلس الوزراء يصوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي. pic.twitter.com/2nbv0PKDNO
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 14, 2024
مجلس الوزراء يصوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي. pic.twitter.com/2nbv0PKDNO
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني. pic.twitter.com/AblJ1bQc04
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 14, 2024
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني. pic.twitter.com/AblJ1bQc04