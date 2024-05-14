مجلس الوزراء يصوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي

السومرية نيوز – سياسة



صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024، على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي.



المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء صوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".

مجلس الوزراء يصوّت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي. pic.twitter.com/2nbv0PKDNO — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 14, 2024



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني. وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.