كتلة المبادرة برئاسة الجنابي تبحث مع المالكي دعم الاستقرار السياسي

بحثت كتلة المبادرة برئاسة زياد الجنابي، الاثنين، مع رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي دعم الاستقرار السياسي لخروج بحلول ناجعة للتحديات الراهنة.

وقالت الكتلة في بيان، "التقى وفد كتلة المبادرة برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وذلك في مقر اقامته ببغداد مساء هذا اليوم الاثنين".

وأضاف البيان "اجرت الكتلة المتمثلة بقياداتها حواراً سياسيا هادفا وهاماً بشأن مصالح البلاد العليا ودعم الاستقرار السياسي والخروج بحلول ناجعة للتحديات الراهنة".

ونقل بيان الكتلة عن المالكي تأكيده على "ضرورة الالتقاء بمشتركات تفضي بدعم العملية السياسية وترسخ جديا مفهوم الشراكة التي تدعم ضمان الحقوق وتعمل على ارساء دعائم الوحدة واشراك الجميع بصناعة القرار".