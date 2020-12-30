عرافة عربية تتنبأ للعام 2021... ماذا توقعت للعراق؟

أجرت العرافة اللبنانية وداد جابر لقاءًا مع "الهديل" حول توقعاتها المقبلة للعام 2021، وكشفت عن مجموعة من التوقعات التي تخص العالم العربي والغربي، كما وانها تحدثت عن احداث تخص الفنانين العرب. وعلى ما يبدو، بحسب هذه التوقعات أن العام 2021 يحمل الأسوأ.



وداد جابر وفي اطلالتها، أعطت عناوين عن حياة بعض الفنانين العرب. وأبرز توقعات الفنانين كانت:



زواج نجوى كرم زواج نجوى كرم ارتباط اليسا طلاق فارس كرم ضجة اعلامية حول كاظم الساهر زواج وائل كفوري أما أبرز ما توقعته على الصعيد العربي والعالمي، فنستعرضه اليكم في التالي:

العراق: النفط في العراق سيكون نعمة عليها والسبب المقايضات الكبيرة سوريا: مشاهدة بشار الأسد بجانب مقاتليه في حرب عسكرية قطر: خطر كبير على امير قطر اتفاقات بين سوريا وتركيا، وتركيا والسعودية المغرب: الإرهاب يطال المغرب اسرائيل: ضربة إيرانية داخل إسرائيل



تركيا: محاولة اغتيال أردوغان بين المشاكل والمحاكم



فرنسا: هجومات على أماكن دينية وسياحية



اميركا: خضة كبيرة داخل الكونغرس الأميركي



روسيا: إغتيالات داخل روسيا لشخصيات دبلوماسية وسياسية



اوروبا: تبديل حكام في أوروبا بسبب ثورة الشعب عليهم



تبديل سلطات كبيرة عربية واجنبية وثورات في جميع أنحاء العالم وستحقق أهدافها الحقيقية



وبما أن العرافة لبنانية، فقد خصصت لبنان ببعض التوقعات:



ضجة حول أشخاص بريطانيون داخل لبنان



ترحيل أشخاص فلسطينيين من لبنان



تنجو إعلامية ومقدمة نشرة الأخبار بقناة الجديد من امر سيء



مواجهات بين رجال دين من طائفتين



عودة ايام الشمعة والقنديل والموقدة وقنديل الكاز من جديد



عودة سيرة جيش لحد



حريق في منشئات النفط



حداد في الجسم القضائي



حزب الله في غزة



قدوم شخصية إيرانية كبيرة إلى لبنان



حدث كبير داخل المجلس النيابي



أحد المسؤولين البارزين في حزب الله بخطر



الجيش والإنقسامات



كوارث قريبة في المصارف



قطع الإنترنت لفترة

