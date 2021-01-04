هذا الاختبار يكشف صحة قلبك

وتعد أمراض القلب المتنوعة مسؤولة عن ثلث الوفيات في مختلف أنحاء العالم، وفق جمعية القلب الأميركية.وقال موقع "هيلث لاين" إنه يمكن للإنسان العادي أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة السهلة والبسيطة ليعرف مدى صحة قلبه.ومن الأسئلة المهمة المرتبطة بصحة قلب الإنسان، تلك المتعلقة بالنظام الغذائي وبنمط حياتك اليومي.