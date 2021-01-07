صورة تفطر القلوب... توفيت وهي تمسك يد ابنتها في العناية المركزة

وقد أزالت الوالدة ماريا ريكو (76 عاماً)، قناع الأكسيجين الخاص بها للتحدث مع ابنتيها، أنابيل، المصابة بكوفيد وسوزان الّتي سمح لها بالدّخول بمعدّات الوقاية الشخصية، مرة أخيرة، بالرّغم من أنّها كانت تعلم أنّ هذا من شأنه أن يسرّع في وفاتها.ووصفت أنابيل اللحظة بأنها مفجعة لكنها قالت إنها سعيدة لأن والدتها لم تمت وحيدة.