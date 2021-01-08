كمامة ولي عهد السعودية تثير البلبلة... وهذا سعرها!

وأثارت كمامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي كان يرتديها خلال "قمة العلا" أمس الثلاثاء في السعودية، تفاعل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال أحد الناشطين الذي نشر صورة بن سلمان يقود سيارته وإلى جانبه أمير قطر تميم بن حمد، إنه من المرجح أن هذا الصنف من الكمامات قد بيع بالكامل.ووفق ما أورد موقع "سي إن إن"، فإن الكمامة من نوع "air queen" مصنوعة من مواد "نانو فايبر" من قبل شركة في كوريا الجنوبية، ويبلغ سعرها 7.50 دولار للكمامتين.