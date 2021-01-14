لعشاق الأفلام... اليكم وظيفة الأحلام!

قال موقع BonusFinder، وهو موقع مخصص لمراجعة وتقديم صفقات لمواقع المقامرة القانونية، إنه سيتم التواصل مع "المشاهد المحترف" لمشاهدة ومراجعة 3 مسلسلات على نتفليكس أثناء تناول البيتزا الجاهزة من مواقع مختلفة.وسيُطلب من المرشح المختار مراجعة كل مسلسل بناءً على القصة والحبكة، ملاءمة "Netflix and Chill"، جودة التمثيل والحيوية، مدى إرضاء الحلقات ونهايات المسلسلات.وسيقوم الشخص أيضًا بتقييم أنواع البيتزا من حيث المظهر واللون، الملمس الأساس والطعم، جودة المكونات، النكهة، الجبنة والقيمة مقابل المال.وسيحصل "المشاهد المحترف" على 500 دولار مقابل إكمال المهام، علماً أنه على محبي نتفليكس المهتمين تقديم الطلبات على موقع BonusFinder الإلكتروني.