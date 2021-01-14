يمكن أن يحالف الحظ شخصًا من العراق ليفوز بأكثر من 1.3 مليار دولار في ألعاب اليانصيب الأميركية في آخر الأسبوع

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فائزون حقيقيون حول العالم

حالف الحظ حتى اليوم أكثر من 6 ملايين رابح من كل أنحاء العالم، قاموا بشراء تذاكرهم عبر الإنترنت مستعينين بخدمات theLotter، وفازوا بجوائز فاقت قيمتها الـ100 مليون دولار أميركي. أكبر فائزة لتاريخه عبر الموقع هي أورا د. من باناما، وهي امرأة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لتعيل أولادها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة بجائزة Florida Lotto الكبرى في سحب تموز 2017، وربحت الجائزة كاملةً بقيمة 30 مليون دولار أميركي."إن كان في استطاعة مقيمة في باناما المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية وشراء التذاكر الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter، فالأمر ممكن للمقيمين في العراق أيضًا"، يؤكد كورمانز.للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions وPowerball عبر الإنترنت من راحة منزلك في العراق ،نتمنى لك حظًّا طيبًا ونرجو منك اللعب بمسؤولية!