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يمكن أن يحالف الحظ شخصًا من العراق ليفوز بأكثر من 1.3 مليار دولار في ألعاب اليانصيب الأميركية في آخر الأسبوع

علم وعالم

2021-01-14 | 08:14
يمكن أن يحالف الحظ شخصًا من العراق ليفوز بأكثر من 1.3 مليار دولار في ألعاب اليانصيب الأميركية في آخر الأسبوع
2,499 مشاهدة

ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب Mega Millions إلى ما يقدَّر بـ750 مليون دولار أميركي – وهي ثاني أضخم جائزة في تاريخ اللعبة. ومع لعبتَي Mega Millions وPowerball، تبلغ قيمة الجائزتين الكبريين مجتمعتين أكثر من 1.3 مليار دولار. وما يثير الدهشة أن في استطاعتك تجربة حظك وأنت مرتاح في منزلك في العراق.

النقاط الرئيسة
 
ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب Mega Millions إلى 750 مليون دولار، وهي ثاني أكبر جائزة لتاريخه، وتُجرى السحوبات يومَي الثلاثاء والجمعة.
قفزت قيمة جائزة Powerball الكبرى إلى 640 مليون دولار، لتحتل المرتبة التاسعة بين أضخم الجوائز حتى اليوم، وتقام السحوبات يومَي الأربعاء والسبت.
• يمكنك المشاركة في لعبتَي اليانصيب هاتين من راحة منزلك في العراق.

هذا الأسبوع، تقدم لعبتا اليانصيب الرائدتان في الولايات المتحدة جائزتَين كبريين بقيمة 1.15 مليار دولار مجتمعتَين. "لقد مرَّ عامان منذ أن قدمت اللعبتان بالتزامن جائزتين كبريين بهذا الحجم"، بحسب المديرة التنفيذية ليانصيب Missouri، ماي شيف ريردون.

تتراكم الجائزتان منذ أيلول الفائت، ولكن هناك فرصة جيدة للفوز بهما في سحبَي هذا الأسبوع. ربما افترضتَ حتى الآن ألا يمكنك المشاركة في Mega Millions وPowerball إلا إذا سافرت إلى الولايات المتحدة واشتريت تذاكر اليانصيب شخصيًّا، ولكن، كل ذلك تغير.

يمكنك الآن المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية عبر الإنترنت بواسطة تذاكر رسمية، وذلك من خلال تسجيل حساب لدى Thelotter.com، وهو الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. المشاركة في اليانصيب عبر الإنترنت من خلال موقع TheLotter هو أمر بسيط وآمن ومضمون.
يقول المتحدث باسم TheLotter، أدريان كوريمانز إن "ملايين الأشخاص من كل أنحاء العالم يطلبون تذاكرهم من موقعنا"، ويضيف: "يسعدنا أن نقدم خدماتنا للمقيمين في العراق أيضًا".

إليك طريقة المشاركة:
 
 1. سجِّل حسابًا على موقع theLotter.com.
2. اخترMega Millions أو Powerball أو إحدى ألعاب اليانصيب الـ45 الأخرى المتوافرة على الموقع.
3. املأ شبكتك بالأرقام المفضَّلة لديك أو الجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك نظام الكومبيوتر.
4. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك.
5. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

يشرح كورمانز أن عندما تطلب تذاكر اليانصيب الأميركي الرسمية عبر الموقع، فإن "وكلاء theLotter المحليين في الولايات المتحدة يشترون تذاكرك بالنيابة عنك. في المقابل، يزيد الموقع رسوم العملية على كلفة تذاكرك وتتلقى نسخًا عن هذه التذاكر قبل السحب. عندما تفوز بإحدى الجوائز، تكون لك بالكامل إذ لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة".



وفقًا لقواعد Mega Millions وPowerball، ليس شرطًا أن تكون مواطنًا أميركيًّا أو مقيمًا في الولايات المتحدة للمشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية. من خلال الاستفادة من خدمات شراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت التي يوفرها لك TheLotter، يمكنك المشاركة في سحوبات Mega Millions وPowerball بواسطة التذاكر الرسمية، من دون مغادرة منزلك في العراق.
 
فائزون حقيقيون حول العالم
 
 حالف الحظ حتى اليوم أكثر من 6 ملايين رابح من كل أنحاء العالم، قاموا بشراء تذاكرهم عبر الإنترنت مستعينين بخدمات theLotter، وفازوا بجوائز فاقت قيمتها الـ100 مليون دولار أميركي. أكبر فائزة لتاريخه عبر الموقع هي أورا د. من باناما، وهي امرأة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لتعيل أولادها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة بجائزة Florida Lotto الكبرى في سحب تموز 2017، وربحت الجائزة كاملةً بقيمة 30 مليون دولار أميركي.

"إن كان في استطاعة مقيمة في باناما المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية وشراء التذاكر الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter، فالأمر ممكن للمقيمين في العراق أيضًا"، يؤكد كورمانز.




للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions وPowerball عبر الإنترنت من راحة منزلك في العراق ، تفضل بزيارة theLotter.com. نتمنى لك حظًّا طيبًا ونرجو منك اللعب بمسؤولية!
 
*هذا المقال مدفوع الثمن

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