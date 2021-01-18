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فوائد الشمندر الأحمر لا تعدّ ولا تحصى!

علم وعالم

2021-01-18 | 04:55
فوائد الشمندر الأحمر لا تعدّ ولا تحصى!
المصدر:
Deutsche Welle
1,345 مشاهدة

يحتاج الجسم بين الحين والآخر إلى فيتامينات تعزز نظام المناعة لديكم وتزودكم بما فيه الكفاية من الطاقة، والشمندر الأحمر أحد الركائز الأساسية للتغذية الصحية والحمية الغذائية.

تعرفوا إلى بعض فوائده التي لا تعد ولا تحصى!

لا يحتوي الشمندر الأحمر على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين (ب) والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم فحسب، وإنما هو أيضاً مصدر رئيسي لعناصر غذائية لا توجد إلا في عدد قليل من المواد الغذائية.

الموقع الألماني "فرويندن" ذكر العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الشمندر الأحمر وكيف تؤثر على أجسامنا. ويمكن تلخيص فوائد الشمندر الأحمر الأساسية في سبع نقاط:

يخفض ضغط الدم

عند تناول الشمندر الأحمر الغني بالنترات، يحول الجسم هذه النترات إلى أكسيد النيتريك الذي يريح الأوعية الدموية ويوسعها، بحيث يساهم في نقل الأوكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، وبالتالي تحسين الدورة الدموية وتخفيض ضغط الدم. وأظهرت دراسة جاءت في موقع "المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن كوباً واحداً فقط من عصير الشمندر الأحمر يومياً يمكن أن يخفض من ضغط الدم.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يحتوي الشمندر الأحمر على الكثير من البيتين وفيتامين (ب) اللذان يخفضان من مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يمنعان الإصابة بأمراض الشرايين والقلب.

يعزز القدرة على التحمل

الرياضيون المحترفون يقدّرون منافع الشمندر الأحمر لأنه يحتوي على النترات التي توفر طاقة مطلقة تعزز القدرة على التحمل. وتؤكد دراسات نشرت في الموقع الأمريكي "جورنالس فيزيولوجي" على أن مردود الرياضيين كان أفضل بشكل ملحوظ عندما تناولوا من ثلاث إلى خمس حبات من الشمندر الأحمر (على شكل عصير) أثناء التمارين الرياضية.

يحسن وظائف المخ

أوكسيد النيتريك يريح ويوسع الأوعية الدموية في الدماغ أيضاً، وهذا مهم بشكل خاص مع تقدمنا في العمر، حيث تنخفض قدرتنا على إنتاج أكسيد النيتروجين. كذلك ينخفض التمثيل الغذائي للدماغ ونشاط الأعصاب مع تقدمنا في العمر. الحل يكمن في تناول الشمندر الأحمر الذي يعمل كمحرك للدماغ، حيث أظهرت نتائج دراسة أجريت عام 2010 أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاماً غذائياً غنياً بالنترات لمدة يومين كانوا قادرين على التركيز وتنظيم عملهم أكثر من أولئك الذين افتقر نظامهم الغذائي إلى النترات.

يدعم وظائف الكبد

يمكن أن يساعد تناول الشمندر الأحمر يومياً على تقليل تراكم الدهون في الكبد بسبب مادة البيتين التي تتواجد بكثرة في السبانخ والكينوا أيضاً. كما أن الشمندر الأحمر لا يعمل على تعزيز وظائف الكبد، فحسب بل يخفض أيضاً من نسبة الكوليسترول وتراكم الدهون في الكبد.

يساعد في علاج الأمراض المزمنة

يحتوي الشمندر الأحمر على نسبة عالية من مادة بيتالين التي تمنع الأكسدة والالتهابات وتقلل من الأمراض الالتهابية والمزمنة.

مفيد لعملية الهضم

لتحسين عملية الهضم، من المفيد جداً تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشمندر الأحمر. يساعد تناول كوب من عصير الشمندر الأحمر يومياً في تقليل خطر الإصابة بالإمساك والبواسير والتهاب الرتوج. ويقول العلماء إن البيتين الذي يحتوي عليه الشمندر الأحمر له تأثير إيجابي على الهضم.
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