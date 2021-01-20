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بعد ثلاثة أشهر من إختفائه... ظهور مؤسس "علي بابا" في فيديو مسّجل

علم وعالم

2021-01-20 | 13:00
بعد ثلاثة أشهر من إختفائه... ظهور مؤسس "علي بابا" في فيديو مسّجل
المصدر:
النهار
2,318 مشاهدة

بعد حوالي ثلاثة أشهر من إختفائه، ظهر اليوم "جاك ما" مؤسس شركة "علي بابا" العملاقة للمرة الأولى في فيديو مباشر دفع أسهم مجموعته القابضة المحدودة، صعوداً، لكنه ترك الكثير من الأسئلة عن مكان إقامته ومصيره المجهول.

وفي الفيديو، الذي تم نشره لأول مرة عبر الإنترنت بواسطة مدونة محلية، ظهر رجل الأعمال الأكثر شهرة في الصين وهو يتجول في مدرسة ابتدائية في مسقط رأسه بمدينة هانغتشو، متحدثاً لفترة وجيزة مع المعلمين الريفيين، وذلك خلال حدث سنوي يستضيفه لتكريمهم.

وأخبر ما، الذي لم يظهر علناً منذ تعليق المنظمين الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الخاصة به Ant Group Co. ، المعلمين أنه سيقضي المزيد من الوقت في العمل الخيري، ولم يذكر مواجهاته الأخيرة مع بكين.

وقال: "في الآونة الأخيرة، كنت أنا وزملائي ندرس ونفكر. لقد اتخذنا قراراً أكثر حزماً لتكريس أنفسنا للعمل الخيري في مجال التعليم"، مضيفاً: "العمل الجاد من أجل إنعاش الريف والازدهار المشترك هو مسؤولية جيلنا من رجال الأعمال."

وكانت تصريحات ما اليوم مختلفة تماماً، حيث كرر المواضيع التي يتبناها الحزب الشيوعي الحاكم، مثل إحياء الريف وتضييق الفوارق في الدخل من خلال تشجيع عودة المواهب الشابة إلى المناطق الريفية.

وبعيد ظهروه، قفزت أسهم "علي بابا"، عملاق التجارة الإلكترونية الذي شارك في تأسيسه ما ويمتلك حوالي ثلث شركة Ant ، بنسبة تصل إلى 11% في هونغ كونغ.

وبحسب "بلومبرغ" فقد وصلت التكهنات حول مكان ما وموقفه حيال حكومة الرئيس شي جينبينغ إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة، بعدما أمر المنظمون شركة Ant بإصلاح أعمالها وبدأوا تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شركة علي بابا. جاءت حملة بكين في أعقاب خطاب ألقاه ما في تشرين الأول انتقد فيه المنظمين الصينيين والمقرضين التابعين للدولة.

وبينما لا يزال مكان ما غير واضح، فإن ظهوره في منتدى عام قد يساعد في تهدئة بعض الشائعات الأكثر حول مصيره في بلد غالبًا ما تكون فيه التغطية الإعلامية شديدة الرقابة والتنظيم.

من جهته، قال بروك سيلفرز، العضو المنتدب في صندوق الأسهم الخاصة كايوان كابيتال في هونغ كونغ: "الظهور المفاجئ لجاك ما - تماماً مثل اختفائه السابق - من المحتمل أن يكون علامة على استقرار علاقته بالسلطات التنظيمية في بكين".

وأضاف سيلفرز، على الأرجح ان "ما" لم يخرج من الغابة، "ربما تم تحديد مسار مقبول لجميع الأطراف، ولكن لا يزال من المحتمل أن تكون مجموعة Ant Group غير مجمعة ومن المؤكد تقريبًا أن القيود التنظيمية ستأخذ جزءًا كبيرًا من التقييم السابق لشركة Ant".

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