فيديو الشيف بوراك يسقط أرضاً يتخطى المليون مشاهدة!

شارك الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير متابعيه عبر "إنستغرام" بمقطع فيديو يرصد سقوطه على الصخور أمام البحر.



وقال بوراك معلقا على المقطع المصور: "في بعض الأحيان حتى في مقاطع الفيديو القصيرة التي نراها نقضي أياما من العمل، بالطبع نتعرض أيضا لحوادث بسيطة"، بحسب روسيا اليوم.



وحصد الفيديو تفاعلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ نال ما يقارب من مليون و400 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة على نشره.

وكان قد نشر بمناسبة عيد الحب، صورة له يحمل كعكة على شكل قلب، طالبا من المتابعين مشاركة هذه الصورة مع احبائهم.