وصفات غذائية ونصائح لإطالة العمر!

وبهذا الصدد، تحدث موقع "إكسبريس" إلى طبيب بارز للتعرف على التعديلات الغذائية البسيطة التي لها أكبر تأثير.وأوضح الدكتور عامر خان، وهو طبيب حائز جوائز وخبير في الطب التجديدي ومؤسس عيادة Harley Street Skin، مفاتيح فهم الاختراقات الغذائية البسيطة التي يمكن أن تزيد من طول العمر.وأوجز أهم ست نصائح:وأوضح خان: "يبدو الأمر بسيطا في الظاهر - نريد أن نتأكد من أن أسماكنا ودواجننا ولحومنا تأتي من مصادر حيوانية صحية". ومن الأفضل لأمعائنا وكوكبنا أن نتأكد من عدم الإفراط في الاستهلاك والالتزام بالإرشادات، والتي تنص على ألا يتجاوز حجم الحصة حجم راحة يدك، حوالي 75 غراما.هناك قاعدة مفادها أن الكربوهيدرات المنخفضة في مؤشر GI، هي أفضل بكثير لصحتك من الكربوهيدرات عالية السكريات.ويُعرف GI بأنه نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. ويُظهر مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الغلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.ووفقا للدكتور خان، فإن تناول الكربوهيدرات غير المصنعة أمر لا بد منه لصحة طويلة الأمد، ويمكنك تحقيق ذلك عن طريق زيادة نظامك الغذائي بالفواكه والخضروات الملونة.وعلاوة على ذلك، يجب أن تحاول التسوق من المنتجات العضوية لأنها لا تتعرض لمبيدات الآفات.أفاد الدكتور خان أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات تشير إلى أن خفض السعرات الحرارية بنسبة 10-50%، يمكن أن يزيد من عمر الفرد الأقصى.وتظهر الدراسات التي أجريت على البشر روابط مماثلة بين تناول السعرات الحرارية المنخفضة وطول العمر مع احتمالية أقل للإصابة بالأمراض.ويقول الدكتور خان: "من الطبيعي أن يساعد تقييد السعرات الحرارية على تقليل الوزن الزائد في الجسم ودهون البطن، وكلاهما ينطوي على مخاطر تقصير العمر".وفقا للدكتور خان، فإن الأعشاب والتوابل لا تجعل طعامك ألذ فحسب، بل لها أيضا تأثير مفيد على الصحة والعافية.واستخدمت للعديد من الأغراض الطبية في الماضي، وهناك أدلة على دورها في مكافحة أمراض وحالات معينة.وبينما يجب أن تكون حريصا بشأن كمية الملح التي تستخدمها، فإن ملح البحر وملح الهيمالايا هما أفضل أنواع الملح لأنهما يحتويان على مجموعة من المعادن المفيدة للصحة.من المعروف أن الكالسيوم ضروري لصحة العظام. ومع ذلك، تظهر الأبحاث أيضا أنه قد يساعد في الحماية من السرطان والسكري وأمراض القلب بالإضافة، إلى إدارة ضغط الدم، وفقا لما ذكره الدكتور خان.وأضاف: "كما أنه يدعم وظيفة الأعصاب والعضلات ويساعد في إنقاص الوزن. والمغنيسيوم ضروري لامتصاص الكالسيوم، لذا فإن الأطعمة الغنية بكليهما ضرورية".يوضح الدكتور خان: "سحر هذا الفيتامين هو أنه يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة، ولكنه يوفر أيضا حماية عصبية حيث تظهر بعض الدراسات أن انخفاض مستويات فيتامين B12 يزيد من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر".كما أوضح أنه يشارك أيضا في إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي ويوفر الحماية ضد أنواع معينة من السرطان.