Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالأرقام.. حصيلة ضحايا كورونا حول العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

هل فعلاً يؤثر فيروس كورونا على خصوبة الرجال؟ طبيب روسي يشرح الأبحاث

علم وعالم

2021-02-17 | 05:36
هل فعلاً يؤثر فيروس كورونا على خصوبة الرجال؟ طبيب روسي يشرح الأبحاث
973 مشاهدة

رافق تفشي جائحة "كورونا" العديد من البحوث والدراسات العلمية حول الأعراض التي يمكن أن يخلفها الفيروس بعد التعافي من المرض.

وبحسب عدد من الدراسات التي أجريت في وقت واحد، أظهرت معاناة بعض الرجال الذين أصيبوا بفيروس "كوفيد -19" من انخفاض عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي.
لم يتضح بعد ما إذا كان هذا بسبب الفيروس أو العمليات الالتهابية التي يسببها في الجسم.
وأوضح نائب مدير العمل العلمي في معهد جراحة المسالك البولية والصحة الإنجابية البشرية في PMGMU دميتري ينكييف، حول دور العلم في المساعدة لحل هذه المشكلة قائلا "لن نساعد العلم فحسب، بل سنتعلم أيضا كل شيء عن صحتك الإنجابية. سنقوم بتحليل حالتك الهرمونية، ونصنع مخططا للحيوانات المنوية، والموجات فوق الصوتية لأعضاء كيس الصفن، وتصوير دوبلروغرافي، أي سنقيم تدفق الدم. وأنت تستفيد، وسنفهم ما إذا كان الفيروس التاجي يؤثر على الخصوبة. "والأهم من ذلك ، سنكتشف الوسائل الوقائية التي يمكن أن تقلل من هذا التأثير السلبي، إن وجد. هذه ستكون مساعدتك للعلم".
مضيفا أنه تتم مراقبة ودراسة الحالة الصحية والإنجابية للأشخاص الذين تعافوا من المرض ومقارنتها مع حالة أشخاص لم يصابوا به، لمعرفة دور الفيروس السلبي على السائل المنوي.
المستقبل على المحك

في مارس 2020 ، نشر تقرير لمجموعة خبراء من مركز الطب التناسلي في مستشفى تونغجي في مدينة ووهان على الموقع الرسمي لحكومة مقاطعة هوبي الصينية.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يضر بالجهاز التناسلي للرجال. فهو مشابه وراثيا للعامل المسبب للالتهاب الرئوي اللانمطي (سارس)، الذي يؤدي أحيانا إلى اضطراب التوازن المناعي في الغدد التناسلية الذكرية، والذي بدوره يؤثر سلبا على جودة وكمية الحيوانات المنوية ومحفوف بالعقم.
وحث مؤلفو التقرير جميع الرجال الذين أصيبوا بـ COVID-19 على فحص قدرتهم على إنجاب طفل. بعد ساعات قليلة، تمت إزالة التقرير من الموقع، موضحا أنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن. ومع ذلك في أكتوبر، وجد العلماء الصينيون أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب التهابا في الخصيتين، ويؤثر على عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي وقدرتها على الحركة.
لقد توصلوا إلى هذه الاستنتاجات من خلال فحص عينات الأنسجة من خصيتين ستة مرضى ماتوا بسبب COVID-19 . بالإضافة إلى ذلك، درس الصينيون السائل المنوي لـ 23 رجلا آخرين أصيبوا بالعدوى وتعافوا. تم تشخيص تسعة مصابين بقلة النطاف (39.1٪) - عقم عند الذكور عندما لا يكون هناك حيوانات منوية كافية في السائل المنوي.
وبعد شهر، أعلن العلماء في جامعة ميامي الأمريكية أيضا أن SARS-CoV-2 قادر على اختراق أنسجة الخصية. قاموا بفحص أنسجة ستة رجال ماتوا من العدوى. في ثلاثة ، تم تسجيل انتهاك لتكوين الحيوانات المنوية - تطور الخلايا الجرثومية الذكرية ، وفي عينة واحدة - الفيروس نفسه.
وكان متوسط الوقت بين أول نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد حتى الوفاة 11 يومًا. كان المتوفى بين 20 و 87 عاما. لاحظ مؤلفو العمل أن SARS-CoV-2 يدخل الخصيتين، وكذلك الرئتين والقلب والأمعاء: فهو يرتبط بمستقبلات ACE2 ، ولكن فقط في حالة المرض الشديد. على الأقل ، لم يجد الباحثون الصينيون والأمريكيون أي آثار للفيروس في أي من عينات السائل المنوي من 34 مريضًا أصيبوا بفيروس كوفيد -19. لم نجد أي انتهاكات في إنتاج الهرمونات الجنسية.
لا يعني النفي أو التأكيد

وأضاف ينكييف "يوجد الآن عدد غير قليل من المقالات حول هذا الموضوع. البيانات مختلفة، ولكن لا توجد حتى الآن إجابة واضحة للسؤال حول ما إذا كان فيروس كورونا يؤثر على خصوبة الذكور. وقمنا بتحليل هذه الأعمال ودراسة عيوبها، والتي لم يأخذها المؤلفون في الاعتبار، وما الذي سيكون من المثير للاهتمام رؤيته. وقررنا أن نقوم بدراسة مجموعتين: مجموعة تجريبية (مرضى من مستشفى جامعي) ومجموعة رجال أصحاء لم يصابوا بـ COVID-19 مطلقًا.
44 شخصًا لكل منهم. وتم الاتفاق على كل شيء مع قسم الإحصاء الطبي في جامعةSechenov . تم إعداد الدراسات مع زملاء من جامعة فيينا الطبية. وبعبارة أخرى، يمكن الوثوق بالنتائج".
وأكد الطبيب بأن الدراسة ستحدد المخاطر على الصحة الإنجابية للذكور المرتبطة بفيروس كورونا الخفيف والمتوسط والشديد. كما وستكون دراسة دقيقة على عينات من المرضى المتوفين. كما يلاحظ العالم، من الواضح بالفعل أن الصحة الإنجابية تتدهور بالفعل لدى بعض المرضى. ومع ذلك، فإن مقدار اللوم على الفيروس غير واضح.

مضيفا: "من المستحيل الآن الجزم بذلك، لكن الالتهاب الجهازي الذي يميز مرض كوفيد يمكن أن يؤثر فقط على جودة الحيوانات المنوية والتغيرات في مستوى الهرمونات الجنسية".
وفي وقت سابق ، تحدث الخبراء الألمان عن نفس الشيء. لقد تابعوا مرضى COVID-19 والرجال الأصحاء لعدة أشهر، وقاموا بقياس المؤشرات الحيوية للعمليات الالتهابية ، وتقييم الإجهاد التأكسدي وجودة الحيوانات المنوية. اتضح ، في المتوسط .
أن أولئك الذين تعافوا قد قللوا بشكل كبير من تركيز وحركة الحيوانات المنوية في السائل المنوي. ثم تحسنت جودته، لكن ظل الاختلاف مع المتطوعين الأصحاء.
يشير باحثون صينيون إلى أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج النهائية، فهناك حاجة إلى مراقبة أطول وعينات أكبر. من المهم أيضًا وجود القليل من ACE2 في الخصيتين، مما يعني أن احتمال اختراق الفيروس هناك منخفض نسبيًا.
حتى الآن، تم اكتشافه مرة واحدة فقط. أما التطعيم فهو بالتأكيد لا يهدد العقم. وفقا لرئيس قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية، كيث أوبراين، فإن هذه الشائعات غير صحيحة تماما.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:35 | 2021-02-17 11:35
11:33 | 2021-02-17 11:33
11:19 | 2021-02-17 11:19
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مكتب السيستاني: تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان غير دقيقة
19.23%
04:12 | 2021-02-16
مكتب السيستاني: تصريحات السفير العراقي في الفاتيكان غير دقيقة
04:12 | 2021-02-16
التربية تعلن تأجيل امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول
18.22%
13:55 | 2021-02-16
التربية تعلن تأجيل امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول
13:55 | 2021-02-16
بينها العراق.. دول عربية على موعد مع عاصفة ثلجية &quot;تاريخية&quot;
18.05%
10:01 | 2021-02-16
بينها العراق.. دول عربية على موعد مع عاصفة ثلجية "تاريخية"
10:01 | 2021-02-16
مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن سلف الموظفين
16.3%
04:06 | 2021-02-16
مصرف الرافدين يصدر بياناً بشأن سلف الموظفين
04:06 | 2021-02-16
الصحة تعلن تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس وايقاف كافة الامتحانات
15.19%
11:10 | 2021-02-16
الصحة تعلن تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس وايقاف كافة الامتحانات
11:10 | 2021-02-16
سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مطار أربيل (فيديو)
Play
13.02%
16:35 | 2021-02-15
سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مطار أربيل (فيديو)
16:35 | 2021-02-15
المزيد
لا
لا
نعم
نعم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.