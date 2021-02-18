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علماء يطورون دواء لوقف الشيخوخة

علم وعالم

2021-02-18 | 04:30
علماء يطورون دواء لوقف الشيخوخة
المصدر:
sputniknews
530 مشاهدة

زف علماء يابانيون بشرى سارة للذين يحاربون الشيخوخة، وذلك بإعلانهم عن التوصل لدواء يوقفها ويجدد شباب الجسم.

توصل فريق من العلماء إلى دواء يمكنه التخلص من "خلايا الشيخوخة"، سيبدأ استخدامه ما بين 5 إلى 10 سنوات قادمة.
وتحدث ماكوتو ناكانيشي، أستاذ معهد أبحاث الطب بجامعة طوكيو، لـ"سبوتنيك"، عن الاكتشاف العلمي قائلا "يرتبط ضعف وظائف الجسم المرتبط بالعمر ارتباطا مباشرا بحقيقة أن الخلايا تتراكم في الأعضاء التي تؤدي إلى عمليات التهابية لأجهزة الجسم. واحدة من أنواع الخلايا التي تسبب الالتهاب هي الخلايا المسماة (الشيخوخة)".

واكتشف العالم الأمريكي ليونارد هايفليك، قبل 60 عاما اكتشاف "خلايا الشيخوخة"، أو ما يعرف بـ"عملية شيخوخة الخلايا". ووجد أن الخلايا يمكن أن تنقسم فقط لعدد معين من المرات، وبعد ذلك تتوقف هذه العملية. أظهرت الدراسات الحديثة أن عملية الانقسام يمكن أن تتوقف أيضا نتيجة لتلف الحمض النووي، والإجهاد التأكسدي وعوامل أخرى. تفقد الخلايا الشائخة قدرتها على الانقسام والتراكم في الجسم وتسبب الالتهاب والشيخوخة.

آلية عمل الدواء

وقال ناكانيشي "إذا قمنا بإزالة هذه الخلايا، فسيكون من الممكن إيقاف العمليات الالتهابية التي تثيرها، وبالتالي تحقيق تحسن كبير في أعراض الشيخوخة. في عام 2014 ، بدأنا في الدراسة، بسبب هذه الخلايا لم يعد من الممكن أن تتكاثر وتتحول إلى خلايا شيخوخة، وتحديد آلية جزيئية".

مضيفا "لقد أنشأنا خلية لها خصائص مشتركة بين جميع الخلايا المتقدّمة في السن. وبدأنا في البحث عن شيء يقتل هذه الخلايا فقط".

ووجد العلماء أن إنزيم GLS1 حيوي لخلية الشيخوخة. ويرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التمثيل الغذائي للجلوتامين. اتضح أن الخلية الشيخوخة تحتاج إلى هذا الإنزيم للبقاء على قيد الحياة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن "مصانع" تدمير البروتينات غير الضرورية تتوقف عن العمل في الخلية المتقادمة، والوسط الحمضي الذي يملأها يخترق الخلية، ويشكل تهديدا لوجودها. من أجل البقاء على قيد الحياة وتحييد البيئة الحمضية، تحتاج الخلية إلى الأمونيا، والتي يتم الحصول عليها عن طريق تحويل الجلوتامين إلى حمض الجلوتاميك - أي في عملية تتطلب إنزيم GLS1. ليس فقط الخلايا القديمة، ولكن أيضا الخلايا الأخرى التي لا يمكن تدمير البروتين والتخلص منها، تصبح خلايا تثير الالتهاب. وفي كل هذه الخلايا، يعتمد البقاء على قيد الحياة على GLS1 ، وهو إنزيم يحول الجلوتامين إلى حمض الجلوتاميك. لذلك ، إذا استخدمنا مثبطاته (المادة المثبطة) ، فيمكننا تدمير جميع الخلايا التي تسبب الالتهاب، بما في ذلك الخلايا الشائخة".

وتابع "كما قلنا بالفعل، إذا تراكمت الخلايا الشيخوخة التي تثير عمليات التهابية في الأعضاء مع تقدم العمر، فإن ظاهرة الشيخوخة تحدث. هذا يعني أنه إذا تمت إزالة هذه الخلايا ، فربما تتحسن العملية ".

وبصفته مثبطا، قرروا استخدام دواء موجود بالفعل ويخضع لتجارب سريرية كدواء لأنواع معينة من السرطان ، التي يعتمد نمو خلاياها أيضًا على GLS1. حيث تم حقن فأر عجوز بهذا الدواء الذي يثبط عمل إنزيم GLS1. ونتيجة لذلك ، بدأت التغيرات تحدث في عدد من أعراض أمراض الشيخوخة. بدأت الكلى تعمل بشكل أفضل في الفأر: تحسنت مؤشرات الكرياتينين في الدم ونيتروجين اليوريا في الدم. حدثت تغييرات أيضًا في الكبد والرئتين.

قائلا "كان هناك تحسن كبير في الأعضاء والبنى التي خضعت لتغيرات مرتبطة بالعمر. بعد الحقن ، لاحظنا تحسنا في أعراض مرض السكري وتصلب الشرايين. كما أن تراكم الخلايا الشيخوخة التي تسبب الالتهاب ناتج أيضًا عن أمراض مرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر وباركنسون. نحن الآن نحقق في إمكانية تحسين هذه الأمراض أيضًا. من خلال تدمير الخلايا التي تثير العمليات الالتهابية، سيكون من الممكن التخفيف من العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر والضعف المرتبط بالعمر لوظائف الأعضاء المختلفة. يمكن لدواء واحد أن يحقق تحسنًا في العديد من أنواع الأمراض المرتبطة بالعمر في وقت واحد ، لتحقيق التجديد. نحن أنفسنا متفاجئون للغاية ونعتبره ممتعًا للغاية ".
كما وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران ليس فقط "تجديد شباب" الأعضاء الداخلية، ولكن أيضا تقوية الكائن الحي بأكمله. أحد التغييرات المرتبطة بالعمر هو ضعف قوة العضلات.

في غضون 5 إلى 10 سنوات يمكن استخدامه

وأضاف ناكانيشي "الأهم من ذلك، أن هذا الدواء موجود بالفعل وهو في المرحلة الأولى من التجارب السريرية. إذا لم يكن له آثار جانبية، فيمكن استخدامه على الأرجح ضد التغييرات المرتبطة بالعمر.أي أنه من الممكن تماما أن يكون استخدامه على نطاق واسع قريبا جدا في الواقع. هذا مشجع جدا. أود أن يكون قابلا للتطبيق على كبار السن العاديين في غضون 5-10 سنوات ".

قال البروفيسور إنه إذا ثبت خلال هذه التجارب السريرية سلامة الدواء للإنسان، فسيكون من الممكن استخدامه أولا للأشخاص الذين يعانون من الشيخوخة المبكرة - متلازمة الشيخوخة المبكرة. علاوة على ذلك ، يمكن استخدامه لأولئك الذين، بسبب ضعف العضلات المرتبط بالعمر، لا يستطيعون عيش حياة طبيعية ، وكذلك للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والذين يحتاجون إلى غسيل الكلى.
ويعتقد البروفيسور أنه إذا ثبت أن الدواء آمن وفعال في التأثير على خلايا الشيخوخة لدى البشر، فسيكون من الممكن تحقيق زيادة في متوسط العمر المتوقع وتقليص الفجوة بين متوسط العمر المتوقع والحالة الصحية للشخص. هذه الفجوة الآن حوالي 10 سنوات في المتوسط. "يُعتقد أن الحد الأقصى لعمر الإنسان هو 120 عامًا. ومن الآليات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات مع تقدم العمر تراكم الخلايا التي تثير الالتهاب. وإذا تمت إزالة هذه الآلية ، فربما لا يكون معدل الوفيات مع تقدم العمر ينمو. أي أن الشخص سيكون قادرًا على العيش بصحة جيدة حتى 100 عام. سيبقى بصحة جيدة ولن يمرض (من الشيخوخة) ، لكن الحد الأقصى للعمر المتوقع البالغ 120 عامًا لن يتغير. نعتقد أن هذا سوف يحدث: متوسط العمر المتوقع سيقترب من 100. 120 سنة ، بالإضافة إلى الفرق بين الحالة الصحية والوقت الذي يموت فيه الشخص ، سوف ينخفض إلى الصفر "، أكد البرفيسور.

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