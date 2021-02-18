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فرنسا تبحث عن أشجار البلوط القديمة... والسبب؟

علم وعالم

2021-02-18 | 07:58
فرنسا تبحث عن أشجار البلوط القديمة... والسبب؟
المصدر:
lbci
455 مشاهدة

يقوم الخبراء في فرنسا بعملية بحث مكثفة في غابات البلاد عن أشجار البلوط القديمة لإعادة بناء برج نوتردام الّذي أكلته النيران في نيسان 2019.

تسبب الحريق العنيف في إتلاف البرج الّذي يبلغ ارتفاعه 96 مترًا، المؤلف من الرصاص والخشب، والّذي يُعتبر معلماً بارزاً في باريس.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب الحريق أنه سيتم إعادة بناء الكاتدرائية الّتي يبلغ عمرها 850 عامًا بحلول عام 2024، ولكن كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان البرج سيتم إعادة بنائه "بلمسة معاصرة" كما لمح الرئيس.

وقد عرض عدد من مالكي الغابات من القطاع الخاص التبرع بأشجار لمشروع إعادة الإعمار. وقال جان بول ميفيل، الذي يملك غابة في بريتاني:" سيكون من دواعي الفخر أن يتم استخدام أشجارنا لإعادة بناء نوتردام".

ومن غير المتوقع أن تبدأ أعمال ترميم الكاتدرائية حتى بداية عام 2022. ويوضح خبراء النجارة أن إعادة بناء كاتدرائية نوتردام ستستغرق 2000 متر مربع من الخشب، مما يتطلب حوالي 1500 قطعة بلوط. وكان يحتوي سقف الكاتدرائية على العديد من العوارض الخشبية بحيث كان يسمى لا فوري (الغابة).

وتركز العمل منذ عام 2019، على تثبيت الهيكل وإزالة السقالات حول البرج، الّذي كان يخضع في ذاك الوقت لعملية تجديد، قبل أن ينهار وينصهر على الهيكل الحجري أدناه.
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