في تركيا.. دفع بزوجته الحامل من أعلى الجبل! ما الهدف من فعلته؟

وسط تفشي الأزمة المركبة العاصفة بتركيا، باتت تطفو على السطح سلوكيات وظواهر خطيرة في المجتمع التركي، آخرها جريمة غريبة تناقلتها مختلف الصحف المحلية والعالمية.





فبرزت الحادثة الصادمة حول زوج دفع بزوجته الحامل في شهرها السابع من على حافة قمة أحد الجبال في تركيا كي يستفيد من مبلغ التأمين على حياتها إذ كان قد استخرج لها بوليصة تأمين ضد الحوادث.



لوهلة قد يخال المتلقي أن الرجل مختل نفسياً لكن وقائع القضية تشير إلى أنه قد نفذ جريمته المزدوجة بحق الأم والجنين عن إصرار وتعمد.