بعد 15 عاما من فقدانها.. قطة تعود إلى صاحبها!

.@LACoAnimalCare says report of injured stray in Palmdale led to reunion of Brandy & owner >15 years after cat went missing! "There was an instant connection that appeared to be unbroken even though Charles & 'Brandy' only shared a few months before being separated for so long." pic.twitter.com/slIXVfK5IA — Claudia Peschiutta (@ReporterClaudia) February 25, 2021

والتأم شمل القطة "براندي"، ذات اللونين البني والرمادي مؤخرا مع صاحبها تشارلز، الذي تبناها عندما كانت تبلغ من العمر شهرين عام 2005.ووصف تشارلز عودة قطته بـ"الأمر المذهل الذي لا يصدق"، وتحدث عن لحظة لقائه بها بعد الغياب الطويل قائلا: "رأيتها، وحملتها فبدأت تخرخر. كان ذلك مؤثرا للغاية. كان جيدا أن تكون بين ذراعيّ مرة أخرى".وقال إن "براندي" ضلت طريقها بعد أشهر قليلة من تبنيها، حين "خرجت بعد الظهر إلى الفناء الخلفي لمنزلنا. لكن عندما حل الظلام وذهبت لإحضارها إلى الداخل، لم تكن هناك".تجول تشارلز بحثا عن حيوانه الأليف، ثم تفقد ملاجئ الحيوانات ونشر لافتات لكن من دون أي جدوى.ويقول إنه كان حزينا للغاية حينذاك، فقد "أردت إعادتها لأنني عندما تبنيتها التزمت أخلاقيا بالاعتناء بها طوال حياتها"، وكان يخشى أن تقتلها سيارة عابرة أو حيوان مفترس.وأضاف تشارلز، الذي انتقل إلى منزل آخر في المنطقة وتبنى قطتين أخريين، أنه كان يأمل "أن يأخذ شخص ما براندي من الشوارع للاعتناء بها، وأعتقد أن هذا ما حدث".وعُثر على "براندي" قبل أيام في بالمديل، على بعد حوالي 40 ميلا من المكان الذي يعيش فيه تشارلز بمنطقة سان فرناندو فالي في لوس أنجلوس.وتلقى تشارلز مكالمة من مأوى للحيوانات في بالمديل، وأخرى من الشركة التي صنعت شريحة ميكروية مزروعة في جسم "براندي" عندما تم تبنيها.وكان الرجل قد غير عنوانه ورقم هاتف منزله، لكنه، لحسن الحظ، احتفظ برقم هاتفه المحمول نفسه المدرج على الشريحة المزروعة في القطة.وقال إنه كان "متشككا" عندما تلقى المكالمة الهاتفية، وظن أن في الأمر خطأ ما، لكنه، رغم ذلك، استبعد أن تكذب الشريحة الإلكترونية الدقيقة.وعندما ذهب إلى بالمديل للتعرف على "براندي"، وجدها "أكبر سنا ونحيلة جدا"، واحتاجت إلى القليل من المساعدة لأنها كانت تعاني سوء التغذية، ووزنها 6 أرطال فقط (نحو 2.7 كيلوغرام).وقال صاحب القطة: "إنه الوزن ذاته الذي كانت عليه حين كانت صغيرة. لكنها كانت نفس القطة الهادئة اللطيفة الجميلة التي أعرفها".ويشتبه تشارلز في أن شخصا ما وجد القطة واحتفظ بها طوال تلك السنوات، من دون أن يكلف نفسه عناء التحقق مما إذا كانت لديها رقاقة، ويعتقد أنها انفصلت عن صاحبها الجديد أو هربت منه منذ أشهر.وأكد تشارلز أنه عندما عثر على "براندي" لم يكن لديها الكثير من الطاقة، لكنها "بدت راضية جدا وسعيدة بالحصول على منزل مرة أخرى".