احذر من هذا المشروب الصحي.. قد يدمر أسنانك

Quick tip: Start the day feeling nourished and uplifted by drinking a glass of warm lemon water first thing. Lemon water hydrates the body, helps to flush out toxins, supports digestion and elimination, boosts the immune system, freshens your breath, boosts energy, and more. pic.twitter.com/BlgZIt1tAI — ZV Botanicals (@zvbotanicals) March 25, 2021

ويرون أن ماء الحمضيات من أي نوع (برتقال أو غريب فروت أو ليمون أو عصير ليمون) يمكن أن يسبب تآكل مينا الأسنان.وشرح الخبراء من أستراليا أن "التآكل هو فقدان مينا الأسنان، والذي يحدث بشكل شائع بسبب الهجوم الحمضي، فعندما يتآكل المينا، فإن هذا يسبب الكشف عن العاج الأساسي - الذي يكون لونه أصفر أكثر من المينا - وهذا قد يسبب تجربة حساسية الأسنان".وتابعوا، موضحين: "يمكن للأطعمة والمشروبات الحمضية أن تسبب تآكل المينا، ما يسبب مشكلة مزعجة، وهذا يسمح لعاج السن الأصفر الموجود أسفل المينا أن يكون أكثر وضوحا".ووفقا لـ"واتس فاميلي دينتال" في أوفرلاند بارك، في ولاية كانساس الأمريكية، فإن ضعف المينا هو أحد الأسباب الرئيسية لحساسية الأسنان، ويمكن أن يعرضك لخطر أكبر للتسوس وأضرار الأسنان الأخرى، ويعتبر المحتوى الحمضي لعصير الليمون أعلى من العديد من المشروبات التي نربطها غالبا بتلف الأسنان، بما في ذلك المشروبات الغازية والنبيذ والقهوة والشاي.ولتجنب مشاكل الأسنان الناجمة عن شرب الحمضيات، ينصح الأطباء بتنظيف الأسنان بالفرشاة قبل شرب المياه بالليمون واستخدام عصير الليمون الطازج بدلا من العصائر التجارية المركزة والشرب من خلال القش وشطف الفم بالماء العادي بعد الشرب.عن خطوة تنظيف الأسنان بالفرشاة، فإنه يجب القيام بها بعد مرور 30 دقيقة على الأقل بعد شرب أو تناول مشروب أو طعام حمضي لمنع تنظيف مينا الأسنان عن طريق الخطأ.