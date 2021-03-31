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روسيا تسجل أول لقاح للحيوانات ضد فيروس كورونا

علم وعالم

2021-03-31 | 02:52
روسيا تسجل أول لقاح للحيوانات ضد فيروس كورونا
751 مشاهدة

اعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية الروسية، اليوم الاربعاء، تسجيل أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال قنسطنطين سافينكوف، نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية (روس سيلخوزنادزور) في تصريح، أنه تم تصميم اللقاح، في "المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات"، التابع للهيئة، وتم تسجيله تحت اسم "كارنيفاك –كوف".

وأضاف، انه " الاختبارات السريرية للقاح بدأت في تشرين الاول من العام الماضي، وشاركت فيها الكلاب والقطط، والثعالب البيضاء القطبية، والمنك والثعالب العادية، وحيوانات أخرى، مشيرا الى ان اللقاح آمن ويتمتع بفعالية مناعية عالية، بعد ظهور أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى كل الحيوانات المشاركة في الدراسة".

ونوه الخبير، بأن العلماء الروس، يواصلون حاليا، دراسة المدة التي يتم فيها تشكيل المناعة بعد التطعيم باللقاح. ووفقا لسافينكوف، يبلغ هذا المؤشر اليوم، ستة أشهر على الأقل.
واوضح، إنه "يمكن خلال الشهر الحالي إطلاق الإنتاج التجاري لهذا اللقاح على أساس أكبر منصة في البلاد لإنتاج الأدوية للحيوانات، التابعة للمركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات".

وختم سافينكوف، بأن "هذا اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات، وفقا لمنظمة العالمية لصحة الحيوان، عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد تم تسجيل عدة حالات من هذا النوع في العديد من البلدان".



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