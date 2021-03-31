ترتكبون هذا الخطأ أثناء تحضير الشاي... تجنبوه بعد قراءة الخبر!

يعَدّ الشاي من المشروبات الأكثر شعبيةً في العام ويتم تحضيره في معظم المنازل. لكن يبدو أن الكثيرين يرتكبون خطأ كبيراً أثناء إعداده، ويتمثّل هذا الخطأ بإضافة أوراق الشاي الجافة إلى الماء وهو يغلي، مما يؤدي إلى احتراقها فتفقد طعمها الحقيقي.





من المهم إذاً تجنّب هذا الخطأ، كما من الضروري اختيار نوعية الشاي الجيدة لأن بعض الأصناف المصنّعة تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية. ولهذا يجب الانتباه إلى ذلك جيداً.