ظاهرة نادرة... امرأة تلد توأماً يكبر أحدهما الآخر بـ3 أسابيع

حاولت ريبيكا روبرتس وشريكها، ريس ويفر، لعدة سنوات الحمل بطفلهما الأول معا، وعندما أجرت روبرتس فحصها بالموجات فوق الصوتية في الأسبوع الثاني عشر من الحمل، قالت إن حماستها تحولت إلى صدمة عندما اكتشف الأطباء طفلها الثاني.









واجه الأطباء صعوبة في فهم ما كان يحدث مع حمل روبرتس لأنه حدث نادر جدا لدرجة أن العدد الفعلي لمرات حدوثه غير معروف. ووفقا لطبيب روبرتس، ديفيد ووكر، طبيب أمراض النساء والتوليد في مستشفى رويال يونايتد في باث، تم تشخيص حمل روبرتس على أنه حمل زائد، وهي ظاهرة يحدث فيها حمل ثانٍ جديد أثناء الحمل الأولي.



View this post on Instagram A post shared by Rare Special Twins (@roberts.supertwins)





قالت روبرتس إنها كافحت وويفر للعثور على أي معلومات على الإنترنت حول الأجنة الفائقة لأنها نادرة جدًا.



كما أخبرهم الأطباء أن الطفل الأصغر أنثى، أطلقوا عليها فيما بعد اسم روزالي، قد لا تنجو. وقالت روبرتس، 39 عاما، من إنجلترا، في مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا أمريكا": "لقد كان أمرا صادما حقا أن يتم إخبارنا بوجود طفلين بدلا من طفل واحد". "ثم أخبروني أن هناك فرقا في الحجم لمدة ثلاثة أسابيع بين الطفلين لم يستطع الأطباء فهمه".واجه الأطباء صعوبة في فهم ما كان يحدث مع حمل روبرتس لأنه حدث نادر جدا لدرجة أن العدد الفعلي لمرات حدوثه غير معروف. ووفقا لطبيب روبرتس، ديفيد ووكر، طبيب أمراض النساء والتوليد في مستشفى رويال يونايتد في باث، تم تشخيص حمل روبرتس على أنه حمل زائد، وهي ظاهرة يحدث فيها حمل ثانٍ جديد أثناء الحمل الأولي.قالت روبرتس إنها كافحت وويفر للعثور على أي معلومات على الإنترنت حول الأجنة الفائقة لأنها نادرة جدًا.كما أخبرهم الأطباء أن الطفل الأصغر أنثى، أطلقوا عليها فيما بعد اسم روزالي، قد لا تنجو.





View this post on Instagram A post shared by Rare Special Twins (@roberts.supertwins)





أمضت روزالي الأيام الـ 95 التالية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، بينما أمضى شقيقها نوح ما يزيد قليلاً على ثلاثة أسابيع في NICU مختلفة.



تم لم شمل الأسرة أخيرًا قبل عيد الميلاد بقليل، عندما عادت روزالي إلى المنزل.



قالت روبرتس إنها ترى بالفعل رابطة لا تصدق بين نوح وروزالي، التي تكبر وتلتحق بأخيها في الحجم. أنجبت روبرتس في سبتمبر الماضي ابنا اسمه نوح، وبنتا اسمها روزالي.أمضت روزالي الأيام الـ 95 التالية في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، بينما أمضى شقيقها نوح ما يزيد قليلاً على ثلاثة أسابيع في NICU مختلفة.تم لم شمل الأسرة أخيرًا قبل عيد الميلاد بقليل، عندما عادت روزالي إلى المنزل.قالت روبرتس إنها ترى بالفعل رابطة لا تصدق بين نوح وروزالي، التي تكبر وتلتحق بأخيها في الحجم.

وقالت: "عندما نضعهما بجانب بعضهما البعض، يبدو الأمر كما لو أنهما يعرفان على الفور ويتواصلان ويلمسان وجهيهما وهذا أجمل شيء"، التوائم لديهم رابطة مذهلة على أي حال ولكن القصة بين هذين مختلفة، عندما يكبران بما يكفي لاكتشاف ذلك، سيشعران بمزيد من الخصوصية".