هذه الأطعمة تقوي عظامك

وقال لقناة "زفيزدا" الروسية: "كلما زاد الكالسيوم في العظام، كان ذلك أفضل، حيث يتم طرده من الجسم مع تقدم العمر. يبدأ مرض هشاشة العظام من نقصه، وهو أمر خطير مع مضاعفات مختلفة. إن أخطرها الكسور، على سبيل المثال، عندما ينزل شخص إلى الطابق السفلي ويسقط ويعاني من كسر في الفخذ".يوجد كمية كبيرة من الكالسيوم في منتجات الألبان - الحليب والجبن واللبن - ومشروبات الحليب المخمر. حصة واحدة من المنتج تفي بالمتطلبات اليومية. إذا كان الشخص لا يحب الحليب، يجدر تناول الأسماك المعلبة أكثر والخضروات، ولا سيما الملفوف.وأضاف الطبيب أن فيتامين "د" يساعد على امتصاص الكالسيوم في العظام وتثبيته في الجسم، وهو موجود بكميات كبيرة في أسماك البحر الزيتية، أقل في البيض والحليب. يحتاج الشخص ثلاث حصص من الأسماك يوميًا للحصول على ما يكفي من المادة. والشمس مصدر طبيعي لفيتامين "د".وأضاف خبير التغذية أنه في فصل الشتاء، يمكن لسكان خطوط العرض الشمالية تناول العديد من الأدوية للحفاظ على الفيتامين. الجرعة الوقائية حوالي 250 وحدة. بالإضافة إلى امتصاص الكالسيوم، فيتامين "د" يساعد الدماغ ويحسن المزاج.